Petkim'den tam kapanma döneminde borç erteleme imkanı

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim Petrokimya Holding AŞ, tam kapanma döneminde vadesi gelen alacaklarına erteleme imkanı tanıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle Türkiye genelinde uygulanmakta olan tam kapanma döneminde müşterilerine destek sağlamak amacıyla vadesi gelen alacaklarını erteleyecek.

Bu kapsamda şirket, yurt içi müşterilerinin 10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen borçlarını 1 Haziran'da tarihinde tahsil edilecek.