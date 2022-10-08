Pazartesi mazota (motorin) zam mı gelecek? 10 Ekim mazota zam var mı? 10-11 Ekim motorine büyük zam iddiası araç sahiplerini üzdü. Son zamanlarda brent petrolde hızlı bir düşüş eğilimine girilmişti. Rusya-Ukrayna savaşı öncesi duruma gelen brent petrol OPEC'in üretimi azaltma kararı sonrası yeniden hızlı bir yükselişe geçti. Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından mazota yeni bir zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. Gelen bilgilere göre 10 Ekim'de mazota (motorin) büyük bir zam bekleniyor.

Pazartesi mazota (motorin) zam mı gelecek? 10 Ekim mazota zam var mı? 10-11 Ekim motorine büyük zam iddiası araç sahiplerini üzdü. Son zamanlarda brent petrolde hızlı bir düşüş eğilimine girilmişti. Rusya-Ukrayna savaşı öncesi duruma gelen brent petrol OPEC'in üretimi azaltma kararı sonrası yeniden hızlı bir yükselişe geçti. Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından mazota yeni bir zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. Gelen bilgilere göre 10 Ekim'de mazota (motorin) büyük bir zam bekleniyor.

Araç sahipleri günde benzin ve motorin (mazot) litre satış fiyatlarına indirim yada zam yapılıp yapılmayacağını araştırarak başlıyor. Araç sahipleri son haftalarda akaryakıta gelen indirimler nedeniyle sevnmişti. Rusya'nun Ukrayna'ya saldırması sonrası bren petrol ilk defa savaş öncesi duruma gerilemiş ve bu da benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturmuştu. Ancak beklenen indirim yurt içinde döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle yapılmadı. 10 Ekim'de ise araç sahiplerini üzecek yeni bir zam geleceği iddia edildi. Peki 10 Ekim Pazartesi benzin ve mazota yeni bir zam gelecek mi?

Pazartesi mazota (motorin) zam mı gelecek?

NTV'de yer alan iddiaya göre akaryakıta yeni zam kapıda. Alınan bilgilere göre 10 Ekim Pazartesi'yi 11 Ekim Salı'ya bağlayan gece yarısı saat 12'den sonra mazotun litre satış fiyatına 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor. Zammın pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor. Beklenen zamın yapılmasının ardından mazotun litre fiyatının 28.50 TL'ye çıkması bekleniyor.

10 Ekim mazota zam var mı?

Motorin grubuna yeni bir zam kapıda. Gelen iddialara göre zam 10 Ekim gece yarısından sonra yani 11 Ekim'de yapılacak. Zammın oranın ise 1,39 TL olacağı iddia edildi.

10 Ekim benzine indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarının küresel piyasalarda artması nedeniyle 10-11 Ekim tarihinde motorinin litre satış fiyatına zam bekleniyor. Zammın benzin grubunda olması beklenmiyor.

Neden sürekli mazota (motorine) zam geliyor?

Küresel piyasalarda motorine olan talep benzinden daha fazla. Durum böyle olunca motorin fiyatı benzin fiyatını geçti ve motorin daha fazla zamlanıyor.

OPEC üretimi azalttı ABD küplere bindi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi. Bu karara ABD Başkanı Biden'den sert tepki geldi.

Suudi Arabistan'ı ve Ukrayna ile savaşta olan Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi" dedi.

Brent petrol ne kadar?

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.

Grupta bulunan Suudi Arabistan'ı ve Ukrayna ile savaşta olan Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi" dedi.