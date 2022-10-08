Büyük zam | 8 Ekim mazota zam mı geldi? Bu akşam mazota (motorin) zam var mı? 11 Ekim mazot zam yapılacak mı? Küresel piyasalarda petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrolde yaşanan yeni yükselişler benzin ve mazota da yeni zamların habercisi. Dizel araç sahiplerini üzecek olan gelişme duyuruldu. Son gelen bilgiye göre mazota bir zammın daha kapıda olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasalarında brent petrol fiyatları hızla yükselmeye başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından benzin ve mazota (motorin) peş peşe zamlar gelmişti. Gelen fiyat artışları ile araçlarını yerlerinden oynatmaya bile çekinir olan araç sahipleri son zamanlarda gelen indirimler ile rahat bir nefes almıştı. Brent petrolde son 9 ayın dibi görüldü ve bu nedenle benzin ve mazota üst üste indirimler geldi. Ancak OPEC'in petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı brent petrol fiyatlarının yeniden yükseklmesine neden oldu. Bu da benzin ve mazota yeni zamları kaçınılmaz yaptı.

8 Ekim mazota zam mı geldi?

Benzin ve mazot litre satış fiyatlarına ülkemizde son günlerde yeniden zamlar gelmeye başladı. Küresel piyasada petrol fiyatlarının yükselmesi ve yurt içinde döviz kurlarında yaşanan hareketlik nedeniyle akaryakıta yeni zamlar geldi. Ancak 8 Ekim Cumartesi günü benzin ve mazota yeni bir zam beklenmiyor.

Bu akşam mazota (motorin) zam var mı?

Araç sahipleri güne akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim yapılıp yapılmayacağını araştırarak başlıyor. Bu akşam benzin ve mazota herhangi bir zam yada indirim yapılmaaycak. Geçtiğimiz günlerde akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti. Benzine 74 kuruş, motorine ise 1 lira 39 kuruş zammın ardından henüz bir gün geçmeden motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

11 Ekim mazot zam yapılacak mı?

NTV'de yer alan habere göre mazot litre satış fiyatına 11 Ekim Salı günü büyük bir zam bekleniyor. İddiaya göre sadece mazot grubunda geçerli olacak zammın oranı 1 lira 39 kuruş olacak.

Benzine zam gelecek mi?

11 Ekim'de akaryakıt zammının sadece mazot gruubunda olması bekleniyor. Ancak 11 Ekim Salı'ya kadar yurt içi döviz kuru ve brent petrolde yaşanan yeni yükselişler ile benzine zam gelme ihtimali de var. Aynı şekilde brent petrolde düşüş yaşanırsa eğer 11 Ekim mazot zammı beklentisi rafa kaldırılabilir.

Güncel mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 27,08 TL

İstanbul / Anadolu 27,10 TL

Ankara 27,19 TL

İzmir 27,23 TL

Güncel benzin fiyatı

İstanbul / Avrupa 20,57 TL

İstanbul / Anadolu 20,58 TL

Ankara 20,71 TL

İzmir 20,71 TL