Pasaport harcı ne kadar? 2022 pasaport harcı ücreti | Pasaport harç bedeli
2022 yılı pasaport harçları ne kadar oldu? Yeni yılda değişen fiyatların hangi oranda vergilere yansıdığı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren pasaport harcı ücretini güncel rakamlarıyla derledik. 6 aylık pasaport harcı, 3 yıl ve üzeri pasaport harcı ne kadar oldu? Pasaport harcına ne kadar zam geldi? Pasaport harç bedeli...
2021-12-22 20:16:37
2022 yılı pasaport harçları ne kadar oldu? Yeni yılda değişen fiyatların hangi oranda vergilere yansıdığı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren pasaport harcı ücretini güncel rakamlarıyla derledik. 6 aylık pasaport harcı, 3 yıl ve üzeri pasaport harcı ne kadar oldu? Pasaport harcına ne kadar zam geldi? Pasaport harç bedeli...
Pasaport harcı ne kadar?
Pasaport harçları 2022 yılında yüzde 36,2 oranında artırılacak. 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.
Pasaport belgesi için gereken belgeler
- Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi
- Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)
- Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için)
- Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için)
- Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi
- Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)
Pasaport kaç günde gelir?
Hac, Umre, ve tatil dönemlerindeki yoğunluk haricinde pasaport basım ve teslim süresi 5 ila 15 gün arasında değişebilmektedir.
Pasaport nereden alınır?
Başvurusu sırasında başvuru sahibi tarafından verilen telefon numarasına bir bilgilendirme mesajı gelmektedir. Sonrasında pasaport başvuru sahibinin belirttiği adrese (ve belirttiği kişiye) teslim edilir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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