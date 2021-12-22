Pasaport harcı ne kadar? 2022 pasaport harcı ücreti | Pasaport harç bedeli

2022 yılı pasaport harçları ne kadar oldu? Yeni yılda değişen fiyatların hangi oranda vergilere yansıdığı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren pasaport harcı ücretini güncel rakamlarıyla derledik. 6 aylık pasaport harcı, 3 yıl ve üzeri pasaport harcı ne kadar oldu? Pasaport harcına ne kadar zam geldi? Pasaport harç bedeli...