Otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatı düşer mi? Döviz kurunda yaşanan gerileme vatandaşı pek çok konuda beklentiye girmesine neden oldu. Don aylarda dolarda yaşanan yükseliş otomobil fiyatlarının adeta uçuşa geçmesine neden olmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz endeksli mevduat hesabı açıklaması ile düşüşe başlayan dolar yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Dolarda yaşanan gerileme en çok da araç almak isteyenleri sevindirdi. Pek çok kişi otomobil fiyatlarını ne kadar düştü? Araç fiyatları düştü mü? sorusunu sormaya başladı. Markalar da fiyatlarını güncellemeye başladı.

Otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatı düşer mi? Döviz kurunda yaşanan gerileme vatandaşı pek çok konuda beklentiye girmesine neden oldu. Don aylarda dolarda yaşanan yükseliş otomobil fiyatlarının adeta uçuşa geçmesine neden olmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz endeksli mevduat hesabı açıklaması ile düşüşe başlayan dolar yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Dolarda yaşanan gerileme en çok da araç almak isteyenleri sevindirdi. Pek çok kişi otomobil fiyatlarını ne kadar düştü? Araç fiyatları düştü mü? sorusunu sormaya başladı. Markalar da fiyatlarını güncellemeye başladı.

Döviz kurunda yaşanan hızlı düşüş otomobil almayı düşünenleri sevindirdi. Otomboil fiyatlarının düşemesini bekleyenler doların 18 TL'den 11 TL'ye kadar gerilemesinin ardından Otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatı düşecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Otomobil fiyatları düştü mü?

Büyük markalar otomobil fiyatlarını güncellemeye başları. Renault ve Dacia gibi markaların internet sitelerindeki fiyat listeleri güncelleniyor. Dolşar kurunda yaşanan yüzde 30 değer kaybı otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı henüzz bilinmiyor.

İkinci el otomobil fiyatları düşer mi?

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesine neden olacaktır. Döviz kurlarında yaşanan geri çekilme ikinci el otomobil fiyatlarının da bir mikltar düşmesine neden olabilir.

NTV'de yer alan habere göre sıfır araçların fiyat listesi şu şekilde;

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 459.000 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 469.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 336.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 437.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 460.000 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel



Fiyatı: 471.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 359.000 TL

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı 444.900 TL

DACİA

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 428.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 254.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 331.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 398.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel

472.900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 339.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 398.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 472.900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 330.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 343.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 393.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 404.900 TL

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 381.900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 406.900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 412.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 424.900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 440.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 454.900 TL

FİAT

500X Urban 1.0 120HP Fire MT

Fiyatı: 480.900 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Fiyatı: 411.800 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

430.600 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 372.600 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 387.150 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 401.550 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 419.850 TL



Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 413.460 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 446.700 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 459.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 483.800 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

- 489.800 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)

- 496.600 TL

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 449.750 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 499.400 TL

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Fiyatı: 332.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 331.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL

KİA

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Fiyatı: 375.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL

KİA

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS

Fiyatı 461.900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 345.000 TL

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK

Fiyatı 355.500 TL

NİSSAN

FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 395.900 TL

1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 405.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 445.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 482.900 TL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 490.900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

Liste fiyatı 369.500 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 460.500 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 361.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 399.000 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 479.900 TL

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

Fiyatı 462.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 470.000 TL



SUZUKİ

SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 486.000 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision -

Liste fiyatı 350.550 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL

COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL

COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL

COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444.450 TL

COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL

Yaris 1.0 Vision

Liste Fiyatı 368.400 TL

1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 482.000 TL

1.5 Flame Multidrive S 489.800 TL

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.