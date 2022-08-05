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TIMETURK / EKONOMİ / ONS altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın yükseldi mi?

ONS altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın yükseldi mi?

Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarının son halini merak ediyorlar. Güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. ONS altın kaç TL? Altın düştü mü yükseldi mi? İşte 5 Ağustos altın fiyatları…

3 Saat Önce
2022-08-05 12:44:31
ONS altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın yükseldi mi?

Altında parası olanlar, altın almak isteyenler ve altını merak eden herkes güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Bugün altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? ONS altın fiyatı ne durumda? İşte güncel altın fiyatları…

5 Ağustos 2022 Altın Fiyatları

ONS altın ne kadar?

ONS altın fiyatı alış: 1.785,76

ONS altın fiyatı satış: 1.785,97

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı alış: 1.032,09

Gram altın fiyatı satış: 1.032,28

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.688,00

Çeyrek altın fiyatı satış: 1.701,00

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