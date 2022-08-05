ONS altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın yükseldi mi?

Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarının son halini merak ediyorlar. Güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. ONS altın kaç TL? Altın düştü mü yükseldi mi? İşte 5 Ağustos altın fiyatları…