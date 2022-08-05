Benzin ne kadar oldu? 5 Ağustos Motorin kaç TL? Akaryakıta indirim mi geldi? İl il akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta indirim yapılacak. Peki benzin kaç TL? Motorin fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Akaryakıta ne kadar indirim geldi? Benzine indirim yapılacak mı? İşte akaryakıt indirimi ile ilgili detaylar…

Petrolde yaşanan düşüşten sonra akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Benzin litre fiyatı ne kadar olduğunu merak eden araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyorlar. Bugün akaryakıta indirim mi gelecek? Benzine indirim mi yapıldı? Motorin litre fiyatı ne kadar? LPG kaç TL oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları…

Son bir yılda akaryakıttaki rekor fiyatlar araç sahiplerinin cebini yakıyordu. Ancak petrol fiyatı düşünce akaryakıta art arda indirimler geldi. Bu gece de akaryakıta indirim yapılacak. Benzine ne kadar indirim yapılacak? Motorin kaç TL olacak?

5 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları

Motorin kaç TL?

İstanbul: 24,47 TL

Ankara: 24,59 TL

İzmir 24,60 TL

Benzin litre fiyatı

İstanbul: 22,24 TL

Ankara: 22,36 TL

İzmir: 22,36 TL

LPG fiyatları

İstanbul: 11.35 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.04 TL