Önce indirim sonra zam! 11 Ağustos motorine ne kadar zam geldi? Motorin fiyatları ne kadar arttı?

Önce indirim sonra zam! Motorin fiyatlarına yapılan indirimin ardından, zam haberleri gündeme geldi. Peki ama 11 Ağustos motorine ne kadar zam geldi? Motorin fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...

Motorin fiyatlarına yapılan indirimin ardından, zam haberleri gündeme geldi. Peki ama 11 Ağustos motorine ne kadar zam geldi? Motorin fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...

11 Ağustos motorine ne kadar zam geldi?

Dün akşam saatlerinden itibaren geçerli olmak kaydıyla motorin grununda 1 TL indirim yapıldı. 11 Ağustos gecesinden itibaren de 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzine indirim veya zam var mı?

Benzin fiyatları aynı doğrultuda seyrediyor. Henüz benzin için indirim ya da zam söz konusu değil. Detaylar bekleniyor.

Motorin fiyatları ne kadar arttı?

Motorin grubuna bu gece itibariyle 81 kuruş zam bekleniyor. Güncel akaryakıt fiyatları da aşağıdaki gibi satışa sunuluyor.

Motorin Fiyatları

İstanbul: 23,40 TL

Ankara: 23,49 TL

İzmir 23,49 TL

LPG Fiyatları

İstanbul: 11.02 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.24 TL

Benzin Fiyatları

İstanbul: 20,02 TL

Ankara: 20,13 TL

İzmir: 20,15 TL