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TIMETURK / EKONOMİ / 10 Ağustos benzine indirim geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar düştü? Benzinde son durum ne?

10 Ağustos benzine indirim geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar düştü? Benzinde son durum ne?

10 Ağustos benzine indirim geldi mi? Motorin indiriminden sonra gözler benzine çevrildi. Peki ama benzin fiyatlarında kaç TL indirim yapıldı, benzine indirim oldu mu? Benzin fiyatları ne kadar düştü? İşte detaylar...

39 Dakika Önce
2022-08-09 13:51:52
10 Ağustos benzine indirim geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar düştü? Benzinde son durum ne?

Motorin indiriminden sonra gözler benzine çevrildi. Peki ama benzin fiyatlarında kaç TL indirim yapıldı, benzine indirim oldu mu? Benzin fiyatları ne kadar düştü? İşte detaylar...

10 Ağustos benzine indirim geldi mi?

Motorin fiyatlarında akşam saatlerinde 1 TL indirim uygulanacağı belirtildi. Gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Benzin fiyatlarında henüz indirim yapılmayacak. Detaylar bekleniyor.

Güncel benzin fiyatları

İstanbul: 20,02 TL

Ankara: 20,13 TL

İzmir: 20,15 TL

Benzin fiyatları ne kadar düştü?

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz aylarda çok yükseldi. Ekonominin durulması ve brent petrolün gerilemesiyle birlikte akaryakıta da peyderpey zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.

Motorin indirimi ve güncel akaryakıt fiyatları için aşağıdaki habere göz atın!

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