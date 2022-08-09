10 Ağustos benzine indirim geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar düştü? Benzinde son durum ne?

10 Ağustos benzine indirim geldi mi? Motorin indiriminden sonra gözler benzine çevrildi. Peki ama benzin fiyatlarında kaç TL indirim yapıldı, benzine indirim oldu mu? Benzin fiyatları ne kadar düştü? İşte detaylar...