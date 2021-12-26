Ön ödemeli kart nedir? Ön ödemeli kart nerelerde kullanılır?

Ön ödemeli kartın avantajları neler? Ön ödemeli kartın ne tür avantajı var? Ön ödemeli kart güvenli mi?

Günümüzde banka kartları hem boyut değiştiriyor hem de niteliğini geliştirirken finansal çözümlere de kapı aralıyor...

Ön ödemeli kart ise son dönem ilgi odağı olmuş durumda. Bankaların bu alandaki talebe verdiği karşılık ise tüketici tarafından yakından takip ediliyor...Ön ödemeli kartın avantajları neler? Ön ödemeli kart nereden ve nasıl alınıyor? Kantın ne tür avantajları bulunuyor?

İşte cevabı:

Ön ödemeli kart, bir kredi kartı veya bankamatik kartından farklı. Bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek olmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar harcama yapmasını sağlar. Market ve giyim gibi temel ihtiyaç alışverişlerinde kullanılabildiği gibi online alışverişlerde, ulaşım kartlarına para yüklemede ve fatura ödemelerinde kullanılabilir. Diğer bir güzel özelliği, isime özel çıkarılabilen ön ödemeli kartın 12 yaşından büyük çocuklar için de çıkarılabilmesi.

Ön ödemeli kart nerede kullanılıyor?

Mobil Şube'den başvurulan kartlar kişinin istediğine göre fiziki kart olarak basılabilir veya fiziki kart teslim almaksızın yalnızda dijital kart olarak kullanılabilir. Bu esnek yapısı sayesinde hem bireylerin görece küçük tutarlardaki meblağlardaki harcamaları için faydalı hem de gençler adına çıkarılması halinde kontrollü harcamayı sağlamaktadır.

Ön ödemeli kart güvenli mi?

Gençlerin temel alışveriş harcamalarını ve ulaşım kartı ödemelerini ön ödemeli kartlarla ya da mobil kanallar üzerinden yapabiliyor olması onlara dijital ortamda harcama pratiği kazandırırken bir taraftan da ailelere bu harcamaları kolaylıkla kontrol ve takip edebilme imkanı sunar. Nakit olarak verilen harçlıklara kıyasla ön ödemeli kart aileler için de güven vadediyor.



​Ön ödemeli kartların avantajı var mı?

​

Banka müşterisi değilseniz azami olarak 300 TL'ye kadar nakit çekim imkanı sunan üst bakiyesi ise 750 TL ile sınırlı olan ön ödemeli kartlar hem gençler hem de yetişkinler için fatura ödeme, temel alışveriş , ulaşım kartı yükleme gibi ihtiyaçlar için ideal bir bakiye sunar. Kullanıcılarına yükledikleri meblağ kadar harcama yapmasına yardımcı olur, bakiye aşımı gibi sorunlara yol açmaz. Ayrıca online alışverişlerde de ön ödemeli kartlar kullanılabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.