Öğretmenler Dikkat! Tüm öğretmenlere 1200 TL ile 1800 TL arasında para yatırıldı! 27 Temmuz'da hesaplarını kontrol edenler fark etti

Öğretmenler Dikkat! Tüm öğretmenlere 1200 TL ile 1800 TL arasında para yatırıldı! 27 Temmuz'da öğretmen hesaplarına 1200 TL ile 1800 TL arasında değişen miktarlarda ödemeler yapıldı. Hesaplarını kontrol edenler fark etti. Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin maaşlarına da Temmuz ayında yüzde 42'ye yakın bir zam yapıldı. Bu zammın ardından maş farkı ödemeleri merakla bekleniyordu. 27 Temmuz'da maaş farkları öğretmen hesaplarına yattı.

Öğretmenler Dikkat! Tüm öğretmenlere 1200 TL ile 1800 TL arasında para yatırıldı! 27 Temmuz'da öğretmen hesaplarına 1200 TL ile 1800 TL arasında değişen miktarlarda ödemeler yapıldı. Hesaplarını kontrol edenler fark etti. Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin maaşlarına da Temmuz ayında yüzde 42'ye yakın bir zam yapıldı. Bu zammın ardından maş farkı ödemeleri merakla bekleniyordu. 27 Temmuz'da maaş farkları öğretmen hesaplarına yattı.

2022 Temmuz ayında memurlara, emeklilere ve asgari ücretli çalışanlara zam yapıldı. Maaşlarını zamlı oalrak alan milyonlarca memura bir de 14-15 günlük maaş farkı ödemelerş yapılması zorunlu olmuştu. Öğretmen maaş farkları ile ilgili merakla beklenen gelişme nihayet sonlandı.

Tüm öğretmenlere 1200 TL ile 1800 TL arasında para yatırıldı!

26 Temmuz'u 27 Temmuz'a bağlayan gece öğretemenlerin hesaplarına mnaaş farkı ödemeleri yapılmaya başlandı. Öğretmen maaş farkı ödemeleri bankadan bankaya, ilden ile değişiklik gösterebilir. Maaş farkı ödemeleri 1200 TL ile 1800 TL arasında değişeceği tahmin ediliyordu.

27 Temmuz'da hesaplarını kontrol edenler fark etti

Memur ve emekli maaş farklarının 28 Temmuz'da hesaplarda olacağı açıklanmıştı. Öğretmenler 27 Temmuz'da maş farklarının hesaplara yatmasını beklemiyordu. Hesaplarını kontrol edenler 14-15 günlük maaş farklarının yattığını görünce sevindi.

2022 Temmuz maaş farkı tüm zamanların en yükseği oldu

2022 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı 6.633 TL civarındaydı. Yüzde 42 oranında bir zam ile en düşük öğretmen maaşı 9.100 TL civarında oldu. Öğretmen maaşlarına binlerce TL zam yapılmış oldu. durum böyle olunca 14-15 günlük maaş farkları ödemesi de tüm zamanların en yükseği oldu. Öğretmenlere Temmuz 2022'de 1200 TL ile 1800 TL arasında maaş farkı ödemesi yapıldı.

14-15 günlük öğretmen maaş farkları ödendi mi?

Memurlar gibi öğretmenelere de maaş ödemelerine başlandı. 27 Temmuz'da öğretmen maaş farkları hesaplara yattı. Bankadan bankaya göre maaş farkı ödemelerinde bir miktar sarkmalar yaşanabilir. İlerleyen saatlerde maaş farklarına ilişkin hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz.