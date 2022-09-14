Netflix Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu? Güncel Netflix abonelik fiyatı | Netflix zammı ne kadar?

Netflix Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu? Netflix zammı ne kadar? Yapılan son açıklamayla Netflix'e zam geldiği duyuruldu. Netflix abonelerini kaybetmeye devam ederken zammı geri çevirmedi. Peki güncel Netflix abonelik fiyatı ne kadar oldu? Netflix'e ne kadar zam geldi?

Netflix zammı ne kadar? Yapılan son açıklamayla Netflix'e zam geldiği duyuruldu. Netflix abonelerini kaybetmeye devam ederken zammı geri çevirmedi. Peki güncel Netflix abonelik fiyatı ne kadar oldu? Netflix'e ne kadar zam geldi?

Netflix Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Netflix, Nisan 2022'de yaptığı zamların ardından yeni bir zam ile gündeme geldi. Platform, yeni üye olacaklar için zamlı fiyatların geçerli olacağını açıkladı.

Güncel Netflix abonelik fiyatı

Netflix'in yüzde 21'lik zammının ardından yeni üyelik ücretleri;

- Temel Plan 45,99 TL

- Standart Plan 69,99 TL ve

- Özel Plan ise 93,99 TL olarak güncellenmiş oldu.

Netflix zammı kimleri kapsıyor?

Netflix, yeni fiyatların yeni üyelikler için geçerli oduğunu açıkladı. Şu an mevcut üyeler plan değişikliği yapmadıkları sürece ücretleri değişmeyecek ve 30 gün önce bir bilgilendirme e-postası alacaklar.