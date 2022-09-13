Net tarih belli oldu! Sosyal Konut Projesi başvuru saati | Sosyal Konutlar ne zaman yapılacak? Sosyal konut peşinat ödemesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut Projesi’nin detaylarını açıkladı. Erdoğan, Sosyal Konut başvuru tarihini net olarak verdi. Peki Sosyal Konut başvuruları ne zaman? Sosyal konutlar ne zamana hazır olur? Sosyal Konutlar ne zaman yapılır? İşte Sosyal Konut projesi başvuru gün ve saati…

TOKİ sosyal konut projesi ve arsa satışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan net tarihi verdi. Peki Sosyal Konut başvuru tarihi ne zaman? Sosyal Konut başvurusu hangi gün yapılacak? Sosyal Konutlar ne zaman hazır olur?

Sosyal konut başvuru tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut Projesi başvuru gününü net olarak belirtti. Erdoğan, “Projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Sosyal konutlar ne zaman hazır olur?

Yılbaşı itibariyle proje için kazı çalışmalarına başlanacağını söyleyen Erdoğan, “Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.” dedi.

Sosyal Konut taksit ödemeleri ne kadar?

608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı sosyal konutlara aylık 2 bin 800 TL taksitle sahip olabilecek.

Sosyal Konut Projesi peşinat fiyatı

Sosyal konut başvurusu yapacak vatandaşlar sosyal konut peşinatları ne kadar olacak merak ediyorlar. Konut için belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin olarak alınacak.