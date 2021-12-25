MÜSİAD'ın indirim çağrısına üyelerden tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı. Çağrı çok kısa süre içinde karşılık buldu. MÜSİAD üyesi kuruluşlar, başlatılan kampanyaya indirim yaparak destek vermeye başladı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı “Çağrımızın hızlı bir şekilde karşılık bulmasından dolayı gururluyuz. Üyelerimiz kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Başlattığımız bu kampanya, inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek sadece MÜSİAD üyesi kurum ve kuruluşlar değil ülkemizde faaliyet gösteren tüm firmalar katılacaktır” dedi.

11 bini aşkın üyesiyle, 60 binden fazla işletmeyi temsil eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin piyasalara olumlu yansıması ve kısa süre içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışının kaydedilmesinin ardından iş dünyasına indirim çağrısı yaptı. MÜSİAD, söz konusu değer kazanımı nedeniyle iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyasını başlattı. Başlatılan kampanyaya destek veren MÜSİAD üyesi kuruluşlar indirim yapmaya başladı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Son ekonomik gelişmeler doğrultusunda iş dünyamızı halkımızın alım gücü lehine ürün fiyatlarında indirime davet ediyoruz. Vakit beraber olma, daha güçlü yarınları birlikte inşa etme vaktidir. Ne mutludur ki çağrımız hızlı bir karşılık buldu. MÜSİAD üyesi kuruluşlarımız kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Başlattığımız bu kampanya, inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek sadece MÜSİAD üyesi kurum ve kuruluşlar değil ülkemizde faaliyet gösteren tüm firmalar katılacaktır” diye konuştu.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

MÜSİAD Başkanı Asmalı sözlerine şöyle devam etti: “Milletimizin refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bundan sonra da bu yönde, üreten ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yılda serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.