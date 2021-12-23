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TIMETURK / EKONOMİ / MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı

MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada iş dünyasına indirim çağrısı yapıldı.

34 Dakika Önce
2021-12-23 22:28:02
MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz.

Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz. Kamuoyuna saygıyla sunarız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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