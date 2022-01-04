MTV 2022 ne zaman ödenir? MTV son ödeme tarihi yeni yılın ardından araç sahiplerinin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki ama bu yıl için MTV ne kadar zamlandı ve hangi ayda verilecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi ayda geliyor ne zaman yatırılması gerekiyor? MTV geciktirebilir miyiz? İşte merak edilen detaylar...

MTV 2022 ne zaman ödenir? MTV son ödeme tarihi yeni yılın ardından araç sahiplerinin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki ama bu yıl için MTV ne kadar zamlandı ve hangi ayda verilecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi ayda geliyor ne zaman yatırılması gerekiyor? MTV geciktirebilir miyiz? İşte merak edilen detaylar...

MTV 2022 ne zaman ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez veriliyor. Bu vergi aracın yaşı, motor hacmi ve hangi taşıt grubuna girdiğine göre farklı şekillerde hesaplanır.

2022 yılı için en düşük hesaplanan MTV 137 TL olurken en yüksek hesaplanan MTV ise 32 bin 633 TL olarak hesaplandı. Bu hesaplamaları aracınızın durumuna göre direkt olarak e-Devlet üzerinden hesaplanmış fiyatını görebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanıcılara sunulan GİP uygulaması üzerinden de direkt olarak vergi borcunuzu sorgulayabilir ya da ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bilgi almak için dilerseniz; bulunduğunuz şehirdeki vergi dairesini ziyaret edebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine giriş yapmak için TIKLAYINIZ...

MTV son ödeme tarihi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödenir. Belirli kriterlere göre hesaplanan borcun ödemesi iki taksit olarak 2022 yılının Ocak ayında ve Temmuz ayında ödenir. Bu ödemeler için herahangi bir gün belirlenmemiştir.

İlk taksit için Ocak ayındaki herhangi bir günde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. İkinci ödeme için de Temmuz ayındaki herhangi bir gün içerisinde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.