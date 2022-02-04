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TIMETURK / EKONOMİ / MTV ikinci taksit ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit hangi ayda yatırılacak?

MTV ikinci taksit ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit hangi ayda yatırılacak?

MTV ikinci taksit ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi her araç için yılda iki kez ödenen vergidir. Her aracın motoru, yılı ve silindir hacmine göre değişiklik gösteren MTV ödemelerinin ilki ocak ayı içerisinde yapıldı. Peki ama 2022 MTV ödemelerinin ikincisi ne zaman ödenecek? Hangi araç ne kadar ödeme yapacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit hangi ayda yatırılacak? İşte MTV ödeme ve MTV ödeme vakti...

2 Saat Önce
2022-02-04 12:48:52
MTV ikinci taksit ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit hangi ayda yatırılacak?

MTV ikinci taksit ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi her araç için yılda iki kez ödenen vergidir. Her aracın motoru, yılı ve silindir hacmine göre değişiklik gösteren MTV ödemelerinin ilki ocak ayı içerisinde yapıldı. Peki ama 2022 MTV ödemelerinin ikincisi ne zaman ödenecek? Hangi araç ne kadar ödeme yapacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit hangi ayda yatırılacak? İşte MTV ödeme ve MTV ödeme vakti...

MTV ikinci taksit ne zaman ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödemeleri her yıl iki kez yapılır. Biri ocak ayında diğeri temmuz ayında olan ödemeyi GİB uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

GİB uygulamasında her taksidin ne kadar olduğunu görebileceğiniz bir ekran sizi karşılayacaktır. Fakat ödeme tarihlerini siz takip etmelisiniz.

Ödemelerin gecikmesi durumunda yapılandırma yaparak da ödeme yapabilirsiniz. Ancak önerilen, temmuz ayı içerisinde erken ödeme yapmanızdır. Aksi halde faizlerle borcunuz katlanacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit hangi ayda yatırılacak?

MTV ödemelerinin ikinci taksiti temmuz ayında yatırılacak. İlk ödediğiniz tutar miktrındaki ödemenin aynısını;

GİB uygulamasından,

Bankalar veya ATM'lerden,

Vergi Dairelerinin Vezne Bölümünden,

ödeyebilirsiniz.

GİB Uygulamasıyla MTV Nasıl Ödenir? TIKLAYINIZ... .

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