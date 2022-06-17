Motorine zam 17 Haziran | Motorine yeni zam ne kadar geldi? 1 litre mazot ne kadar oldu?

Motorine zam 17 Haziran | Dün mazota yapılan zamların ardından vatandaş indirim bekliyordu. Brent petrol ve ekonominin dalgalanması motorine yansıdı. Motorine yeni zam ne kadar geldi? 1 litre mazot ne kadar oldu? Motorine daha zam gelir mi?

Dün mazota yapılan zamların ardından vatandaş indirim bekliyordu. Brent petrol ve ekonominin dalgalanması motorine yansıdı. Motorine yeni zam ne kadar geldi? 1 litre mazot ne kadar oldu? Motorine daha zam gelir mi?

Motorine zam 17 Haziran

Geçtiğimiz günlerde benzine zam yapılmıştı. Motorin kullanıcılarının da indirim bekleyişi başladı. Fakat o günden sonra 2 kez ard arda motorine zam uygulandı. Motorin fiyatları 30 TL'yi aştı.

Motorine yeni zam ne kadar geldi?

16 Haziran'da 1.29 liralık zam sonrası bugün 17 Haziranda da 80 kuruş motorine zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 30 TL'yi geçti.

1 litre mazot ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarında şehirden şehire küçük değişkenlikler gösterse de;

İstanbul motorin fiyatı 29.99 TL,

Ankara'da motorin fiyatı 30.1 TL,

İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.