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Akaryakıt indirimi 1 Mart 2022 | Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapıldı? Motorin ve benzin ne kadar oldu?
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Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi

TIMETURK / EKONOMİ / Motorine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi | Güncel motorin fiyatı ne kadar?

Motorine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi | Güncel motorin fiyatı ne kadar?

Motorine ne kadar indirim yapıldı? EPGİS akaryakıt fiyatlarındaki indirimi müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde yükselen motorin fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki ama 1 Mart Akaryakıt indirimi ne kadar yapıldı? Güncel motorin fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt indirimi...

2 Saat Önce
2022-02-28 22:11:42
Motorine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi | Güncel motorin fiyatı ne kadar?

EPGİS akaryakıt fiyatlarındaki indirimi müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde yükselen motorin fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki ama 1 Mart Akaryakıt indirimi ne kadar yapıldı? Güncel motorin fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt indirimi...

Motorine ne kadar indirim yapıldı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından yayınladığı twitle indirimi müjdeledi. EPGİS "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

epgis indirim

 

 Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek. .

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