Motorine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi | Güncel motorin fiyatı ne kadar?

Motorine ne kadar indirim yapıldı? EPGİS akaryakıt fiyatlarındaki indirimi müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde yükselen motorin fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki ama 1 Mart Akaryakıt indirimi ne kadar yapıldı? Güncel motorin fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt indirimi...