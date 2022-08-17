Motorine kaç TL zam geldi? 17-18 Ağustos motorin zammı | Akaryakıt indirim ve zam haberleri

Motorine kaç TL zam geldi? Brent petrolle birlikte akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Son dakika alınan bilgilere göre motorin fiyatlarında zam, benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor. İşte 17-18 Ağustos motorin zammı ve detaylar...

Brent petrolle birlikte akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Son dakika alınan bilgilere göre motorin fiyatlarında zam, benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor. İşte 17-18 Ağustos motorin zammı ve detaylar...

Motorine kaç TL zam geldi?

17-18 Ağustos motorin zammı | Motorin fiyatlarına geçtiğmiz günlerde indirim yapılması beklenirken, zam yapılacağı aktarıldı. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre motorine 76 kuruşluk zam gelecek.

Akaryakıt indirim ve zam haberleri

Akaryakıt fiyatları her gün indirim ve zam haberleriyle gündemdeki yerini alıyor. Edinilen son bilgilere göre motorine 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Detaylar için aşağıdaki habere göz atmayı unutmayın!