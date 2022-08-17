Benzine indirim mi yapıldı? Motorine zam mı geldi? Akaryakıt fiyatları son durum ne?

Akaryakıt fiyatları son durum ne? Benzin ve motorin grubundaki dalgalanmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimler sevindirse de, üzerine zam haberleri geldi. Peki Benzine indirim mi yapıldı? Motorine zam mı geldi? İşte 17-18 Ağustos akaryakıt zam ve indirim haberi!