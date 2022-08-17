Benzine indirim mi yapıldı? Motorine zam mı geldi? Akaryakıt fiyatları son durum ne?
Akaryakıt fiyatları son durum ne? Benzin ve motorin grubundaki dalgalanmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimler sevindirse de, üzerine zam haberleri geldi. Peki Benzine indirim mi yapıldı? Motorine zam mı geldi? İşte 17-18 Ağustos akaryakıt zam ve indirim haberi!
2022-08-17 11:41:51
Benzin ve motorin grubundaki dalgalanmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimler sevindirse de, üzerine zam haberleri geldi. Peki Benzine indirim mi yapıldı? Motorine zam mı geldi? İşte 17-18 Ağustos akaryakıt zam ve indirim haberi!
Akaryakıt fiyatları son durum ne?
Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre; motorine 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Benzine indirim mi yapıldı?
Benzin fiyatlarında 83 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin 2 gün içinde pompaya yansıtılacağı düşünülüyor.
Motorine zam mı geldi?
Motorin fiyatlarının bir süre indirime girmesi, kullanıcıyı sevindirmişti. Fakat motorinde son hafta büyük zamlar uygulandı. Şimdi ise 76 kuruşluk bir zam bekleniyor. 2 gün içerisinde motorin zammı kesinleşerek pompaya yansıtılacaktır.
Güncel akaryakıt fiyatları
- İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan,
- Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor. .
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