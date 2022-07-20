Motorine indirim mi geldi? 21 Temmuz motorin indirimi | Ankara İstanbul İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim mi geldi? Brent petrolün düşüşünün akaryakıt fiyatlarına da etki etmesi bekleniyordu. Üst üste gelen benzin ve motorindeki indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Peki ama motorine indirim uygulandı mı? 21 Temmuz motorin indirimi var mı? İşte Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve akaryakıt indirim haberi...

Brent petrolün düşüşünün akaryakıt fiyatlarına da etki etmesi bekleniyordu. Üst üste gelen benzin ve motorindeki indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Peki ama motorine indirim uygulandı mı? 21 Temmuz motorin indirimi var mı? İşte Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve akaryakıt indirim haberi...

Motorine indirim mi geldi?

Son yapılan zamlarla birlikte 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. Benzin fiyatlarının gerilemeye başlanmasının ardından motorine de zam yapılması bekleniyordu. Fakat motorin için henüz bir indirim söz konusu değil.

Ankara İstanbul İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son 2 haftada büyük bir değişiklik yaşandı. Benzine gelen indirim ve LPG zammından sonra motorin fiyatları stabil seyrediyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Motorin yapısı

Motorin, dizel motorlarında kullanılan, ham petrolün 200-380 C dereceler arasında damıtılmasında elde edilen, özgül ağırlığı 0,89 kg/dm³ olan bir yakıttır. Yapısındaki HC'lerda karbon sayısı 8 ile 16 arasında değişmektedir. HC'lerin dışında % 1 kükürt, % 0,02 kül miktarına ve çok az azota müsaade edilir.