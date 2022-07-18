Benzin ne kadar oldu? Benzine indirim mi geldi? 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi son dakika

Benzin ne kadar oldu? Brent petrolün indirimi, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Zamların ardından indirim haberleri merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 81 kuruş indirim gelmişti. Yapılan son dakika açıklamasına göre benzinde yeni bir indirim öngörülüyor. Peki mazot, motorinde indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? İşte 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi son dakika...