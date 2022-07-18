Benzin ne kadar oldu? Benzine indirim mi geldi? 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi son dakika
Benzin ne kadar oldu? Brent petrolün indirimi, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Zamların ardından indirim haberleri merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 81 kuruş indirim gelmişti. Yapılan son dakika açıklamasına göre benzinde yeni bir indirim öngörülüyor. Peki mazot, motorinde indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? İşte 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi son dakika...
2022-07-18 11:13:59
Brent petrolün indirimi, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Zamların ardından indirim haberleri merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 81 kuruş indirim gelmişti. Yapılan son dakika açıklamasına göre benzinde yeni bir indirim öngörülüyor. Peki mazot, motorinde indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? İşte 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi son dakika...
Benzin ne kadar oldu?
Güncel olarak İstanbul'da benzinin litresi ortalama 23,66 TL'den satışa sunuluyor. Şehirlere göre kuruş farkıyla benzin fiyatı 23-24 TL civarında değişkenlik gösteriyor.
19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.
Benzine indirim mi geldi?
Benzin fiyatlarına henüz indirim gelmedi. Fakat brent petrol indirimiyle birlikte 19 Temmuz itibariyle 96 kuruş indirim bekleniyor.
Motorine indirim geldi mi?
Motorin fiyatlarında henüz indirim yapılmadı. İlerleyen günler için de indirim söz konusu değil. Detaylar ve yeni indirim haberleri için haber sitemizi takip edin.
YORUMLAR (0)