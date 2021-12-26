Mısır'dan Türk ürünlerine anti-damping kararı

Mısır'da, Türkiye menşeli plastik ürünlerine anti-damping vergileri getirerek, ilişkilerdeki olumlu havayı bozabilecek bir adım attı.

Kahire ile Ankara arasında 2013 yılından bu yana yaşanan siyasi gerilim, son birkaç aydır yerini sıcak temaslara bırakmıştı. Ancak Mısır Hükümeti, olumlu havayı bozacak bir adım attı.

Dünya gazetesinin haberine göre, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yerli sanayiye zarar verdiği gerekçesiyle Türkiye menşeili plastikleştirilmemiş polivinil klorür veya UPVC ithalatına Anti-Damping vergileri getirildiğini duyurdu.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Mısır'ın Resmi Gazetesi'nde yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle Türkiye menşeli veya Türkiye'den ihraç edilen PVC'nin Mısır ithalatına (HS Kodları 391620 ve 392520) nihai Anti-Damping vergileri getiren bir kararname yayınladı.

Mısır'ın Ticaret ve Sanayi Bakanı Nevine Gamea, alınan Anti-Damping kararının, yerel üreticilerin iddialarını araştırdıktan ve Türk UPVC gönderilerinin damping marjlarında satıldığı sonucuna varıldıktan sonra yetkili danışma komitesinin tavsiyeleri üzerine alındığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Mısır Yönetimi benzer adımı çelik ve halı ürünlerine de atmıştı. Geçen yıl haziran ayında Mısır Hükümeti, Türkiye menşeli ‘Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı 29 Haziran 2020 tarihinde bir Anti-Damping soruşturması başlatmıştı. Bu soruşturmayı bu yıl tamamlayan Mısır Hükümeti, soruşturmaya taraf olmayan firmalar için yüzde 33,27 (metrekare başına 1,82 dolardan az olmamak kaydıyla) ek vergi uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

Anti-Damping Nedir?

Anti-damping vergisi bazı yurtdışı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.