Mısır alım fiyatları | 2022 TMO mısır alım fiyatları belli oldu mu? TMO mısır alım randevu tarihi

Mısır alım fiyatları | TMO Genel Müdürlüğü ton başına mısır alım fiyatlarını açıkladı. Beklenen haber sonrası üreticinin merak ettiği detaylar için kılavuz yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki 2022 TMO mısır alım fiyatları belli oldu mu? TMO mısır alım randevu tarihi ne zaman? İşte detaylar!

TMO Genel Müdürlüğü ton başına mısır alım fiyatlarını açıkladı. Beklenen haber sonrası üreticinin merak ettiği detaylar için kılavuz yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki 2022 TMO mısır alım fiyatları belli oldu mu? TMO mısır alım randevu tarihi ne zaman? İşte detaylar!

2022 TMO mısır alım fiyatları belli oldu mu?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun internet sitesinden paylaşılan duyuruda, ülkede mısır hasadının bu ayın ilk haftasında lokal olarak başladığı ifade edildi.

Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili "Toprak Mahsulleri Ofisimiz mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak" açıklamasında bulundu.

Detaylı bilgi almak için https://www.tmo.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

TMO mısır alım randevu tarihi

Mısır satışına başvuru yapacak yumurta ve damızlık yumurta tavuğu üretimine dayalı kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlar 01 Temmuz 2022 veya sonrası tarihli mevcut hayvan sayısını gösteren (kaç baş ve cins) belge ile birlikte başvuru tarih aralığında işyerlerimize müracaat etmeleri ve başvuru süresi içerisinde TMO elektronik satış platformlarından başvurusunu tamamlaması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mısır alımı açıklaması

TMO mısır alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Toprak Mahsulleri Ofisimiz mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alıma, mısır alımlarında da devam edecek. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO iş yerlerinden bizzat müracaat edilerek alınabilecek. TMO iş yerlerinde, pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak " açıklamasını yaptı.