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Milyonların gözü bugünkü toplantıda: Asgari ücret için kritik gün!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak.

2 Saat Önce
2021-12-07 07:11:50
Milyonların gözü bugünkü toplantıda: Asgari ücret için kritik gün!

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantılarının ilki, 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında bakanlıkta yapılmıştı. Komisyon bu defa, saat 14.00'te Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde toplanacak.

RAPORLAR PAYLAŞILACAK

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. TÜRK-İŞ'in, ilk toplantıda gündeme gelen, üç işçi konfederasyonunun ortaklaşa açıkladığı talepleri yeniden dile getirmesi bekleniyor. Bunlar arasında "Asgari ücretin net olarak açıklanması, bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesi ve yıl boyunca asgari ücretin açıklanan bu net ücretin altına düşmemesi, Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesi, tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması" gibi talepler bulunuyor.

Komisyon, bugünkü toplantısının ardından üçüncü toplantısını Perşembe günü TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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