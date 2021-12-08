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Milyonları ilgilendiriyor! Ödemeler bugün başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-08 11:17:52
Milyonları ilgilendiriyor! Ödemeler bugün başladı

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında aralık ayı içerisinde 640 milyon lira yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirterek ödeme dönemi içerisinde 495 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yapacaklarını vurguladı.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1,13 milyar lirayı aşan bir ödeme yapacaklarını aktaran Yanık, "Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TALEP ÜZERİNE AYLIKLAR HANELERE DE TESLİM EDİLEBİLECEK

Bakan Yanık, ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatarak talep edilmesi halinde aylıkların hanelere de teslim edilebileceğini söyledi:

"Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştiriyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımıyla bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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