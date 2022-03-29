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Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı

Migros, plastik kullanımının azaltılması hedefiyle 2021 yılında başlattığı Poşetsiz Alışveriş Hareketi'nin ilk aşamasında, müşterilerinin desteğiyle işlem başına poşet kullanımını yaklaşık ilave yüzde 10 düşürdü.

30 Dakika Önce
2022-03-29 11:31:20
Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı

İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdünün imzacıları arasında olan Migros, son bir yılda plastik kullanımını 247 ton azalttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, poşetsiz alışverişle hem doğaya hem müşterilerine kazandırmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Migros, plastik kullanımının azaltılması hedefiyle 2021 yılında başlattığı Poşetsiz Alışveriş Hareketi'nin ilk aşamasında, müşterilerinin desteğiyle işlem başına poşet kullanımını yaklaşık ilave yüzde 10 azalttı.

Bugüne kadar Ege Orman Vakfı aracılığıyla yarım milyon ağaç diken Migros, müşterilerinin poşet kullanmama konusundaki hassasiyetine teşekkür etmek üzere Manisa Yunt Dağı'na 10 bin fidan daha dikti.

Özgün markalı ürünlerinin ambalaj içerik ve geri dönüşüm oranlarının kademeli olarak iyileştirilmesi yönünde de güçlü adımlar atan Migros, gıda dışı ürün ambalajlarında yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş plastik (r-PET) kullanıyor.

Şirket, tedarikçilerini de gerçekleştirdiği sevkiyatlarda ambalajlarını çok kullanımlı modele dönüştürülmeleri için teşvik ediyor. Dağıtım merkezi sevkiyatları, katlanabilen ve yeniden kullanılabilen konteyner kasalarda geçekleştiriliyor. Migros mağazaları ve genel merkezlerinde de plastik atıkların azaltılması için kesintisiz şekilde iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Migros ayrıca, MİGET'te hayata geçirdiği yeni yatırımlarla paketli ette yıllık üretim kapasitesini yüzde 66 artırırken, kullanılan plastik malzemenin yüzde 25 azaltılmasını sağladı.

- Poşetsiz Alışveriş Hareketi'nde doğaya katkı sağlayan müşteriler de kazanacak

Verilen bilgiye göre, 17 Mart itibarıyla ikinci aşamaya geçen Poşetsiz Alışveriş Hareketi, plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı sağlayan müşterilere de kazandıracak.

Money Kart sahipleri, 17 Haziran'a kadar Migros ve Macrocenter mağazalarından muaf ürünler hariç poşet almadan yaptıkları her 50 TL ve katlarındaki alışveriş için çekiliş hakkı kazanacak.

Çekiliş sonucunda 3 kişi iPhone 13 telefon, 200 kişi 500 TL değerinde alışveriş fırsatı yakalayacak. .

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