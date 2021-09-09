Mevduatta hesabınızı iyi yapın

Vadeli ya da vadesiz hesap açarken finansal getirisini iyi hesaplamak önemli. Bankalarda birikim adına açacağınız hesapların ise ileride size ne getireceğini bilmeniz gerek

Kendiniz veya aileniz için bankalarda hesap mı açmak istiyorsunuz. Peki açacağınız bu hesap ve türlerinin size ne gibi avantaj ya da birikim sunacağının da farkında mısınız?

Öncelikle bilmek gerekir ki; Yatırılan paranın belirli bir süre içinde faiz getirisi sağladığı hesaba vadeli mevduat hesabı denir. Vadeli mevduat hesabına yatırdığınız anapara,1-3-6 ay veya 1 yıl gibi belirlediğiniz vadelerde faiz oranı sağlamaktadır.

Birikim hesabına dair

Finans piyasaları uzmanlarının değerlendirmelerine göre; Bu hesap bütçenize göre birikim hedefleri koyabildiğiniz para yatırma/çekme işleminde bozulmayan hesap türü. Birikim hesaplarında belirlediğiniz bir hedef doğrultusunda birikiminizi artırmayı amaçlayabilirsiniz. Vadeli mevduat hesapları ise vadeli birikiminiz üzerinde azami faiz kazanmayı amaçladığınız hesaplar. Vadeli mevduat hesaplarını mobil/internet ve şubeden dilediğiniz para biriminde açabilir, tercihinize göre enflasyon endeksli, ara dönem ödemeli ya da standart vadeli hesaplarda varlığınızı değerlendirebilirsiniz.

Vadeli hesap ve türleri

e-Vadeli Hesap: İnternet üzerinden açılan vadeli hesap türüdür. e-Vadeli Hesap ile açılış işlemi dâhil olmak üzere birçok işlemi bankaya hiç uğramadan gerçekleştirebilirsiniz. e- Vadeli Hesaplarda vade başlangıç tarihi ile hesap açılış tarihi aynıdır, bu nedenle hesap açıldığı andan itibaren faiz kazanmaya başlarsınız. Hesabın vadesinden önce kısmi çekim yaptığınızda, kalan bakiye aynı vade ve faiz oranı ile artmaya devam eder.

Vadeli TL Hesabı hakkında

Riske girmeden birikimleriniz için getiri elde edebileceğiniz Vadeli TL Hesabınızı 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açabilmeniz mümkün. Vadenizin sonuna kadar piyasanın faiz oranlarından etkilenmeden sabit getiri kazanırsınız.

Bazı periyotlarda vadeli hesaplarınızı kontrol etmeniz gerekmekte. Piyasa faizlerinin değişmesi ile birlikte bankaların uygulayacağı oranlar da değişiyor bu durumda sizin de aldığınız faiz oranının iyi bilmeniz ve takip etmeniz gerek.

Enflasyona Endeksli Vadeli Mevduat Hesabı

Hiçbir zaman enflasyonun altında kalmadan kazandıran hesap türü. Uzun vadeli, faiz korumalı ve ara faiz ödemeli olarak üç çeşide ayrılır. 92 - 400 gün arası vadeler arasında açılabilir.Hesaptaki anaparanız enflasyona karşı değer kaybetmez. Birikimlerinizi enflasyona karşı koruyabilir ve reel getiri de sağlayabilirsiniz. Üstelik Enflasyona Endeksli Vadeli Mevduat Hesabı'nın vergi avantajı da vardır. 1 yıldın uzun süreli, enflasyon oranına bağlı olan ve değişken faiz oranı uygulanan uzun bu vadeli mevduat hesabında, %0 gelir vergisi kesintisi de uygulanır.

Altın değerlendiren hesaplar



Birikimlerinizi altın hesabınızda da tutabilmeniz mümkün. Güvenli bir şekilde altın cinsinden birikim yapabileceğiniz bir hesap türüdür. Altınlarınızı vadesiz olarak hesabınıza yatırabilir, hesabınızdaki altın birikimine istediğiniz an, şubeden, İnternetten ulaşabilir, üzerine altın ekleyebilir veya dilediğiniz tutarı nakit olarak çekebilirsiniz.

Konuta ait hesap türü



Birikiminizle ev sahibi olabileceğiniz hesap türüdür. Kendi adınıza kayıtlı bir konutun sahibi değilseniz ve en az 36 ay düzenli birikim yaptıysanız devlet katkısı kazanabilir, mevcut birikiminizin üç katına kadar kredi alıp, konut sahibi olabilirsiniz. Konut Hesabı ile en az 36 ay birikim yaptığınızda yüzde 20'e varan Devlet katkısıyla hayalinizdeki eve kavuşma planı yapabilirsiniz.

Devlet katkısı hak kazanma koşulları

Konut satın alınmadan önce asgari 3 yıl boyunca düzenli birikim yapılması. Konutun alındığı tarihten sonraki 6 ay içerisinde gerekli belgelerle birlikte hesabın bulunduğu Halkbank Şubesi'ne başvurulması.

Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemesi koşullarının gerçekleşmesi gereklidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.