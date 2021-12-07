Metaverse’de yer alacak kadar çevik misin?

Ali Kırbaş, 'Önceleri “senin bankan dijitalde var mı” sorusu sonrasında yerini bankanın mobilde app’i var mı sorusuna yerini bırakmıştı. Yakın gelecekte ise belki de “meta evrende şubeniz var mı” olarak gündeme gelecek.' ifadelerini kullandı.

App'lerden süper app'lere geçişin konuşulduğu ve çalışıldığı bir finansal ortamdan metaverse platformuna geçiş hangi hızda olacak hep birlikte tecrübe edeceğiz. Sanal şubeleri, dijital bankaların bir sonraki adımı olarak göreceğiz ki bunun ilk adımı olarak dijital bankalar BDDK yönetmeliği uyarınca 2022 yıl başından itibaren hayatımızda olacaklar.

Canlandırılmış veya 3D olarak içine girebileceğiniz interneti en basit haliyle tanımlayabileceğimiz metaverse; sınırsız deneyim vaadiyle bugün için kavramsal olarak zihinlere yerleşmeye başlıyor. Metaverse'in finansal hayatın neresinde ve nasıl yer alacağı bir süre sonra kitleler tarafından tecrübe edilecek gibi görünüyor. Bugün için Güney Kore'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç bankadan aldığımız haberler bunun öncüsü niteliğinde. VR (Virtual reality) veya AR (Augmented reality) teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişmesi, oyun platformlarının bu gelişmeleri çok hızlı içselleştirmesi, blokchain ve dijital para tarafındaki yaygınlaşma, finans kesiminin tüm gelişmeleri harmanlayarak gelecek konumlamasında planlarının içine almasını zorunlu kılacak.

Metaverse şubelerle birlikte;

Hayal edin evinizde, bahçenizde koltuğunuzda otururken hem bankanızdaki temsilcinizle gerçek bir ortamda gibi karşıya karşıya gelip işlemlerinizi yapabilecek hem de dilediğiniz zaman finansal danışmanlık hizmeti alabileceksiniz. Dijital banka çalışanları, izin verdiğiniz her saatte size mali bünyenizi nasıl daha sıhhatli tutabileceğinize ilişkin önerilerde bulunacak. Temsilcimi aradım ulaşamadım gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olamayacak. Ve dünyanın neresinde olursanız aynı temsilci ile çalışma imkanı bulabileceksiniz. Ve bu temsilci; adını, dilini, tavsiye seviyesini sizin belirleyeceğiniz bir dijital çalışan olacak.

Dijital bankacılıkta olduğu gibi meta evrende de bankalar için fiziki lokasyon yatırımlarının giderek azaldığını, şube yaygınlığından bağımsız alınacak hizmetin artırdığı rekabetin müşteri maliyetlerine pozitif yansıyacağını öngörebiliriz. Bu durum meta evrende küçüklerin büyüklerle çok daha hissedilir bir rekabet içinde olmalarına imkan verecek. Çevik olanın daha çok müşteri tuttuğu bir ortama doğru evrilecek süreç.

Ve ilerleyen zamanda Bankalar müşterilerine promosyon, bonus, vb. sunmanın yanında Louvre müzesine bedava sanal meta-gezi veya Camp Nou'da Barcelona-Real Madrid maçını izleme imkanı da sunacak, ya da müşteriler puanlarını meta-seyahatler için kullanabilecek. Statların artık yüzbinlerle sınırlı olmasına da gerek kalmayacak bir maçı bir milyar kişi aynı stattan izleyebilecek ve bu bir milyar kişi stadın en iyi görüş açısı olan aynı koltuğunda oturabilecek.

Tüm bunlarla birlikte;

Geleceğin mesleklerinin sıklıkla konuşulduğu bugünlerde metaverse CMO'ları ile alt türevlerinin çeşitli basamaklarda etkin olarak konumlanacağını söylemek yanlış olmaz.

Dijital çağın, gelecekte olabileceğini varsaydığımız bazı meslekleri ise daha doğmadan yok edeceğini de öngörmek için kahin olmaya ihtiyaç yok.

Her şey çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Değişime ayak uydurmak için geleceği görmek gerekiyor…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.