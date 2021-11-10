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TIMETURK / EKONOMİ / Mesut Özil'in çıkaracağı kripto paranın adı belli oldu

Mesut Özil'in çıkaracağı kripto paranın adı belli oldu

Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil, yakın zamanda piyasaya süreceği kripto parasının adının 'M10 Token' olacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-11-10 12:49:02
Mesut Özil'in çıkaracağı kripto paranın adı belli oldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Mesut, kripto parasının adını "M10 Token" olarak belirledi.

ANKET YAPMIŞTI

Bitcoin mi? Ethereum mu? şeklinde bir anket yapan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, bu konu hakkında takipçilerinin de fikrini aldı.

Twitter'da 26 milyon takipçi sayısına ulaşan Mesut Özil, "çok yakında" şeklinde bir paylaşım yaparak kripto para konusundaki meraklıları heyecanlandırdı. Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya süren ilk futbolcu olmayı hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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