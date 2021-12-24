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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı

Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından yeni kur seviyeleri açıklandı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,6738 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,2275 TL olarak belirtildi.

17 Dakika Önce
2021-12-24 11:58:24
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur seviyelerini açıkladı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından euro alışta 13,2275 TL, satışta ise 13,2514 TL ve dolar ise alışta 11,6738 TL ve satışta ise 11, 6948 TL olarak açıklandı.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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