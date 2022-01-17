Merkez Bankası Ocak'ta faiz indirir mi? MB Faiz indirecek mi? Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne olur? Merkez Bankası Ocak'ta faiz indirir mi? MB Faiz indirecek mi? Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Özellikle döviz yatırımcıları Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceğini merak ediyor. Merkez Bankası faiz indirimi dalgasını geçen ay da devam ettirmiş ve politika faizini 100 baz puan aşağı çekerek yüzde 14'e indirmişti.

Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne olur? Merkez Bankası Ocak'ta faiz indirir mi? MB Faiz indirecek mi? Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Özellikle döviz yatırımcıları Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceğini merak ediyor. Merkez Bankası faiz indirimi dalgasını geçen ay da devam ettirmiş ve politika faizini 100 baz puan aşağı çekerek yüzde 14'e indirmişti.

Piyasalar Merkez Bankası'nın vereceği kritik kararı merakla bekliyor. Özellikle banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşları da ilgilendiren kritik karara sayılı günler kaldı. Merkez Bakası'nın Ocak ayı faiz kararına ilişkin ekonomistler göüşlerini de açıklama başladı.

Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne olur?

Finans'ın 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Uzun bir süre faiz indirimine giden Merekez Bankası'nın bu kez faizleri indirmeden yana tavır almayacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası Ocak'ta faiz indirir mi? MB Faiz indirecek mi?

AA'nın piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına sayılı günler kaldı. 2022'nin ilk kritik faiz toplantısı 20 Ocak 2022 perşembe tarihinde yapılacak. Faiz kararı ise saat 14.00'te duyurulacak. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Para Politikası Kurulu Kararları nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.