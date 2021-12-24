Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklamaya devam ediyor.

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.

Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.

Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.