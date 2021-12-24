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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-24 10:45:20
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklamaya devam ediyor.

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.

Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.

Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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