Merkez Bankası faizi düşürdü mü? Merkez Bankası faizi ne kadar düşürdü? Faiz kaç oldu? Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nı 23 Eylül'de gerçekleşti. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmışken karar açıklandı. Merkez Bankası faizleri düşürdüğünü açıkladı. Uzun süredir yüzde 19 bandında sabit bırakılan faiz düşürüldü.

Merkez Bankası faizi düşürdü mü? Merkez Bankası faizi ne kadar düşürdü? Faiz kaç oldu? Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nı 23 Eylül'de gerçekleşti. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmışken karar açıklandı. Merkez Bankası faizleri düşürdüğünü açıkladı. Uzun süredir yüzde 19 bandında sabit bırakılan faiz düşürüldü.

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Merkez Bankası 23 Eylül'de yaptığı toplantıda faiz kararıonı açıkladı. Yapılan açıklamada faizlerde 100 baz puan indirime gidildi. Peki Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faiz indirince konut (ev) otomobil (araç) kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı piyasaları olduğu gibi vatandaşları da etkiliyor. Merkez Bankası politika faizinde bir indirime girederse bu banka kredi faiz oranlarına da yansır. Ancak sembolik düşüş veya sembolik artışlar banka kredi faizlerine hemen yansımaz. Özetle Merke Bankası'nın faizi düşürmesi kredi faiz oranlarının da aşağı çekilmesine neden olur.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.