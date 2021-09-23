Konut kredisi faizleri düştü mü? 2021 Eylül Ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı beklenirken vatandaşlar da konut kredisi ve araç kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Son yıllarda vatandaşlar yüksek banka faiz oranları nedeniyle bankalardan kredi çekmeye korkar oldu. Özellikle ev almak isteyen binlere kişi banka faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Peki 2021 Eylül ayında banka faizleri düştü mü? İşte güncel faiz oranları...

Konut kredisi faizleri düştü mü? 2021 Eylül Ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı beklenirken vatandaşlar da konut kredisi ve araç kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Son yıllarda vatandaşlar yüksek banka faiz oranları nedeniyle bankalardan kredi çekmeye korkar oldu. Özellikle ev almak isteyen binlere kişi banka faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Peki 2021 Eylül ayında banka faizleri düştü mü? İşte güncel faiz oranları...

Piyasalar ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Ülkemizde bir çok kişi faizlerin yüksek olmasından şikayet ediyor. Faizler yüksek olunca ekonomideki çarkların dönmesi de oldukça güçleşiyor. Yatırım yapmak isteyen, ev ve araba almak isteyen vatandaşlar da yüksek faiz nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her seferinde faize karşı olduğunu dile getiriyor. Erdoğan son açıklamasında faize karşı olduğunu ve faiz indirimin gelebileceğini şu sözlerde açıklamıştı :"Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustosta düşük enflasyona geçeceğiz." Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Merkez Banksı faizleri bir kez daha yüzde 19'da sabit tutmuştu. Merkez Bankası Eylül ayı PPK toplantısında faizlerle ilgili yeni kararını açıklayacak.

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Eylül'de toplanacak. Kuruldan çıkacak karar piyasaları etkilecek. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse banka kredi faizlerinde bir miktar gerileme yaşanabilir. Merkez Bankası'nın faiz indirimi 0.25 oranında olursa bu indirimin banka kredi faizlerine yansıması zor olabilir.

2021 Eylül Ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?

2021 yılı Eylül ayı itibari ile 120 ay vade ile 150 bin lira kredi çeken bir vatandaşın ödeyeceği kredi faiz oranları aşağıdaki gibi olacaktır;

Faiz Oranı Toplam Maliyet Aylık Taksit

Akbank %1,37 308.335 TL 2.554 TL

Ziraat Bankası %1,37 308.164 TL 2.554 TL

Yapı Kredi %1,37 308.464 TL 2.554 TL

İş Bankası %1,38 310.083 TL 2.565 TL

Halkbank %1,41 313.988 TL 2.599 TL

Garanti BBVA %1,46 320.842 TL 2.657 TL

ING %1,49 324.862 TL 2.691 TL

ICBC Turkey %1,89 382.308 TL 3.170 TL

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 23 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı saat 14.00 gibi açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.