Banka faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? (Güncel banka faiz oranları)

Banka faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı 18 Kasım 2021'de yapılacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteğini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar da Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası vatandaşlar banka kredi faizlerinin düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. İşte Kasım ayı güncel banka faiz oranları...

Banka faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı 18 Kasım 2021'de yapılacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteğini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar da Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası vatandaşlar banka kredi faizlerinin düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. İşte Kasım ayı güncel banka faiz oranları...

Piyasalar Merkez Bankası'nın Kasım ayı PPK toplantısına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı beklentisinin ağırlık kazanmasıyla vatandaşlar da banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını 8 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Banka faizleri düştü mü

Merkez Bankası faizleri önce Eylül ayında 100 baz puan, ardından da Ekim ayında 200 baz puan indirmişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlar Banka faizleri düştü mü? sorusuna yanıt arıyordu. Merkez Bankası'nın faiz indirimin ardından kredi faiz oranlarında bir miktar geri çekilme yaşandı.

Konut kredisi faiz oranları düştü mü?

Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indiriminin ardından vatandaşın beklediği gelişme yaşandı. Konut kredisi faiz oranları düştü. 3 kamu bankasından flaş faiz indirimi geldi. Buna göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Halkbank konut kredisi: 1,38'den 1,29'a geriledi.

Ziraat Bankası konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

Güncel banka faiz oranları

Kasım ayı güncel banka kredi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. İşte konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi güncel faiz oranları;

Konut kredisi güncel faiz oranları

Türkiye İş Bankası %1,38 3 Ay 120 Ay

Akbank %1,39 1 Ay 120 Ay

Garanti BBVA Garanti BBVA Kiracıya Mortgage %1,48 3 Ay 240 Ay

TEB TEB Konut Kredisi %1,58 3 Ay 120 Ay

Vakıfbank %1,29 3 Ay 120 Ay

Ziraat Bankası %1,29 3 Ay 120 Ay

Yapı Kredi %1,44 3 Ay 120 Ay

ING Bank %1,44 3 Ay 120 Ay

Fibabanka %1,46 3 Ay 120 Ay

QNB Finansbank %1,64 3 Ay 180 Ay

Alternatif Bank %1,69 3 Ay 120 Ay

ICBC Turkey %1,89 2 Ay 120 Ay

HSBC %1,99 3 Ay 120 Ay

İhtiyaç kredisi güncel faiz oranları

FastPay İhtiyaç Kredisi 36 Ay %1,74 - %1,79



DenizBank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay %1,94



Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,75 - %2,39



N Kolay İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,59



ING İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,35 - %1,49



TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç 3 - 36 Ay%1,36



CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,36



İş Bankası İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,60



QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,36



Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,69 - %2,03



Akbank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,64 - %2,08



Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,79



Anadolubank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,99



Fibabanka İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,35 - %1,87



Halkbank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,63



HSBC İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,99



ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi 2 - 36 Ay%2,05



Odeabank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%2,02



Şekerbank İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%2,25



VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,55



Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,63

Taşıt kredisi güncel faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,53 - %1,57

ALJ Finans Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,83

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,60 - %1,66

İş Bankası Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,54

Koçfinans Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,55

TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %0,00 - %2,14

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,65 - %1,72

Anadolubank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,59

DenizBank Taşıt Kredisi 3 - 36 Ay %1,99

Fibabanka Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,45 - %1,86

Halkbank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,58

HSBC Taşıt Kredisi 3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,99

Merkez Bankası faiz inidirecek mi?

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Merkez Bankası'ndan peşe faiz indirimleri geldi

Merkez Bankası Eylül ayında 100 baz puan faiz indirimine gitmişti. Ardından Ekim ayındaki ploitika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 seviyesine çekildi. Merkez Bankası'nın Kasım ayında faiz kararı piyasalara tarafından merakla bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.