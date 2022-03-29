Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB Genel Kurulu'nda konuştu. Kavcıoğlu, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarının Türkiye'de de gözlemlediklerini belirtti
2022-03-29 14:36:15
Kavcıoğlu, enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurların ve talep gelişmelerin etkili olduğunu belirtti.
Kavcıoğlu Politika faizi ile ilgili olarak ise "2022 yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Kavcıoğlu'nun TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından satır başları şöyle;
"Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarınının sınırlı olacağını düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi gözlenmiştir, benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyonun üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır." .
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