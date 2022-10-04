Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Memur maaşları ne kadar? Memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak?

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Son olarak temmuzda yapılan zammın ardından 2023 Ocak ayında yapılacak zam merak konusu oldu. Enflasyon rakamlarının da aylara göre belirlenmesi, zam rakamlarının oluşmasına yardımcı oluyor. Peki Memur maaşları ne kadar? Memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak? Yüzde kaç zam yapılacak? İşte tahminler ve detaylar...

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Son olarak temmuzda yapılan zammın ardından 2023 Ocak ayında yapılacak zam merak konusu oldu. Enflasyon rakamlarının da aylara göre belirlenmesi, zam rakamlarının oluşmasına yardımcı oluyor. Peki Memur maaşları ne kadar? Memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak? Yüzde kaç zam yapılacak? İşte tahminler ve detaylar...

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranlarını bağlı kalınarak maaşlarda kezam oranı belirlenmiş olacak. Temmuz ayından itibaren yaşanan enflasyon artışı ve sonraki ayların tahminlerine göre bir oran oluştu.

Ekonomistler konu ile ilgili, memurlara yüzde 24,7 enflasyon farkı yansıtılması gerektiğine dair bir oran üzerinde konuşuyor. Fakat bu rakamınn netleşmesi için 2022 Aralık ayının sonunda yapılacak enflasyon rakamlarının netleşmesi gerekiyor.

Memur maaşları ne kadar?

Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan zam sonrası, maaşlar aşağıdkai listede olduğu gibi artmış oldu.

Genel müdür (1/4) maaşı 2022 Ocak ayında 21.330 iken 2022 temmuz'da 29.809 oldu.

Öğretmen (1/4) maaşı 2022 Ocak ayında 8668 iken 2022 temmuz ayında 12.276 TL oldu.

Polis memuru (8/1) maaşı 2022 Ocak ayında 9.706 TL iken 2022 temmuz ayında 13.747 TL oldu.

Uzman doktor (1/4) maaşı 2022 Ocak ayında 13.312 TL iken 2022 temmuz ayında 18.853 TL oldu.

Vaiz (1/4) maaşı 2022 Ocak ayında 9003 TL iken 2020 temmuz ayında 12.752 TL oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı; 2022 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayının enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Bu yüzden gözler Aralık ayına çevrildi. Rakamların netleşmesiyle birlikte, zamoranı da netleşecek.