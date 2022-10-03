2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 2023 memur zammı enflasyon farkı | 2023'te maaşlara ne kadar zam gelecek?

2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 2023'te maaşlara ne kadar zam gelecek? TÜİK verilerinin açıklanması ile birlikte akıllarda 2023 memur ve emekli zammına dair sorular oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Emekli ve memur maaşları 2023 Ocak ayında yeniden belirlenmiş olacak TÜFE bu konuda etkili olacak. 2023 memur zammı enflasyon farkı tahminleri ve detaylar..

2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 2023'te maaşlara ne kadar zam gelecek? TÜİK verilerinin açıklanması ile birlikte akıllarda 2023 memur ve emekli zammına dair sorular oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Emekli ve memur maaşları 2023 Ocak ayında yeniden belirlenmiş olacak TÜFE bu konuda etkili olacak. 2023 memur zammı enflasyon farkı tahminleri ve detaylar..

2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları her geçen ay netleşirken 2023 yılında memur ve emeklilerin maaşları ne kadar olacağının tartışmaları başladı.

Yapılan son tahminlere göre; memurlara yüzde 23 emekli memurlara ise yüzde 18 oranında zam yapılması öngörülüyor. Rakamları netleşmesi için 2022 Aralık enflasyon rakamlarının daha netleşmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." açıklamasını yaptı.

2023 memur zammı enflasyon farkı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri sunuldu.

TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. .