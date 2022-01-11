Öğretmen 2022 maaş farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı şubat ayında mı yatacak? Maaş farkı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memurun merakla beklediği ek zam oranlarını açıkladı. Erdoğan dönemlik yüzde 5 zam oranında yüzde 2.5 artış yapıldığını açıkladı. Ek zam ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşlarına toplamda yüzde 30.5 zam alacak. 1 milyona yakın aynı zamanda 14 günlük maaş farkı da alacak. Peki maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Maaş farkı ocak ayında mı yoksa şubat ayında mı yatacak?

Öğretmen 2022 maaş farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı şubat ayında mı yatacak? Maaş farkı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memurun merakla beklediği ek zam oranlarını açıkladı. Erdoğan dönemlik yüzde 5 zam oranında yüzde 2.5 artış yapıldığını açıkladı. Ek zam ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşlarına toplamda yüzde 30.5 zam alacak. 1 milyona yakın aynı zamanda 14 günlük maaş farkı da alacak. Peki maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Maaş farkı ocak ayında mı yoksa şubat ayında mı yatacak?

Öğretmenlerin maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmen maaşlarında 14 günlük farkın ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Memurların maaşlarını ayın on beşinden sonra memur maaşlarına 14 günlük zam farkı yansıtılıyor. Memurlar gibi öğretmenler de maaş farkı alıyor. Öğretmen maaş farkı ocak ayının sonuna doğru hesaplara yatacaktır.

Öğretmen 2022 maaş farkı ne kadar yatacak?

Altı aylık memur maaş zammı dönemlerinde aylıkları artan Devlet memurlarına, maaş artışı nedeniyle 1-14 Ocak - Temmuz dönemine ilişkin 14 günlük fark ödemesi de yapılmaktadır. Maaş farkı öğretmenin işe başlama tarihi ve kademesine göre değişebiliyor. 2008 tarihinden önce göreve başlamış olanlar, 2008 yılından sonra göreve başlayanlardan daha fazla maaş farkı almaktadırlar. Maaş zammından kaynaklı 14 günlük fark ödemesinin miktarı, ilgili memurun emekli sandığına tabi bir göreve giriş tarihine göre farklı şekillerde hesaplanmaktadır.

9-1 stajyer öğretmen maaşı kaç TL oldu?

Mesleğe henüz yeni başlayan 9/1 kademede olan ve 4.943 TL maaş alan stajyer öğretmen maaşı ek zam ve enflasyon zammı ile birlikte 2022 Ocak ayında 6.334 TL maş alacak. Bu rakama ek dersler ve ek gelirler dahil değildir.

2022 öğretmen maaşı (Kademe ve dereceye göre)

2022 yılında 4.943 TL maaş alan stajyer öğretmen (9-1 derece) maaşı 2022 Ocak ayında 6.334 lira olacak. İşte 2022 kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları;

1/4 25+ 8021TL alacaklar

1/4 25 8019 TL alacaklar

1/3 24 6.157 TL alacaklar

1/2 23 7989 TL alacaklar

1/1 22 7979TL alacaklar

2/3 21 7870TL alacaklar

2/2 20 7860 TL alacaklar

2/1 19 7857 TL alacaklar

2/3 21 7824TL alacaklar

2/2 20 7814 TL alacaklar

2/1 19 7802TL alacaklar

3/3 19 7662 TL alacaklar

3/2 18 7642 TL alacaklar

3/1 17 7622 TL alacaklar

4/3 16 7618 TL alacaklar

4/2 16 7532 TL alacaklar

4/1 15 7473 TL alacaklar

5/3 14 7202 TL alacaklar

5/2 13 7195 TL alacaklar

5/1 12 7190 TL alacaklar

6/3 11 7184 TL alacaklar

6/2 10 7180TL alacaklar

6/1 9 7171 TL alacaklar

7/3 8 7101 TL alacaklar

7/2 7 7097 TL alacaklar

7/1 6 7092 TL alacaklar

8/3 5 7086TL alacaklar

8/2 4 7080TL alacaklar

8/1 3 7073 TL alacaklar

2022 Memur zamlı maaşlar

GENEL MÜDÜR 1/4 ₺21.330,00

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 ₺11.188,00

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 ₺6.854,00

ÖĞRETMEN 1/4 ₺8.668,00

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 ₺19.510,00

BAŞKOMİSER 3/1 ₺11.162,00

POLİS MEMURU 8/1 ₺9.706,00

UZ. DOKTOR 1/4 ₺13.312,00

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 ₺8.351,00

MÜHENDİS 1/4 ₺11.440,00

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 ₺7.132,00

PROFESÖR 1/4 ₺18.369,00

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 ₺10.809,00

VAİZ 1/4 ₺9.003,00

AVUKAT 1/4 ₺10.934,00

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