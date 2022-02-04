Memur (Öğretmen) Ocak enflasyon farkı ne kadar? 2022 Ocak ayı (Polis-Hemşire) enflasyon farkı ne kadar oldu? Bilindiği üzere tüm memurlar toplu sözleşme zam oranının yanında enflasyon farkı oranında da zam alıyor. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz maaşında şimdiden enflasyon farkı doğdu. Öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi binlerce memur şimdiden oluşan enflasyon farkının akaç olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 Temmuz maaşına yansıyacak Ocak enflasyon farkı...

Memur (Öğretmen) Ocak enflasyon farkı ne kadar? 2022 Ocak ayı (Polis-Hemşire) enflasyon farkı ne kadar oldu? Bilindiği üzere tüm memurlar toplu sözleşme zam oranının yanında enflasyon farkı oranında da zam alıyor. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz maaşında şimdiden enflasyon farkı doğdu. Öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi binlerce memur şimdiden oluşan enflasyon farkının akaç olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 Temmuz maaşına yansıyacak Ocak enflasyon farkı...

Milyonlarca memurun maaşını etkileyen enflasyon farkı daha 2022'nin ilk ayında ortaya çıktı. Ocak ayı enfalsyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. Bu rakamlara bakıldığı zaman memurların Temmuz maaşına enflasyon farkı yansıması kesinleşmiş oldu.

Memur Ocak enflasyon farkı ne kadar?

Memurların zamlı maaşları Toplu Sözleşme ile belli olmuştu. Memurlara 2022 Temmuz ayında yüzde 7 zam yapılcaktı. 2022 yılının ilk enflasyon rakamlarının açıklanması ile memurlara enflasyon farkı ödemesi doğdu. emurlara ilk 6 ay için yüzde 3,6 enflasyon farkı oldu. Böylelikle enflasyon oranı memurların altı aylık zam oranını geçtiği için yüzde 3,6'lık enflasyon farkı oldu. Ancak Memur enflasyoın farkı 6 ayın sonında net olarak belli oluyor.

Memurlara yüzde 30,5 zam yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ek zamlarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."