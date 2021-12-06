Memur maaşlarına ne kadar düzeltme yapılacak? Öğretmen-Polis-Hemşire ekstra zam yüzde kaç olacak? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam geleceğini hesaplarken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan çok kritik bir açıklama geldi. Yalçın açıklamasında 'tüm kamu çalışanı maaşlarında düzeltme yapılacak' dedi. Yalçın'ın açıklamasının ardından milyonlarca memur maaşlarına yüzde kaç düzeltme yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 yılı memur maaşlarına ne kadar iyileştirme yapılacak?

Memur maaşlarına ne kadar düzeltme yapılacak? Öğretmen-Polis-Hemşire ekstra zam yüzde kaç olacak? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam geleceğini hesaplarken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan çok kritik bir açıklama geldi. Yalçın açıklamasında "tüm kamu çalışanı maaşlarında düzeltme yapılacak" dedi. Yalçın'ın açıklamasının ardından milyonlarca memur maaşlarına yüzde kaç düzeltme yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 yılı memur maaşlarına ne kadar iyileştirme yapılacak?

Milyonlarca kamu personeli artan enflasyon ile birlikte maaşlarına iyileştirme yapılmasını talep ediyordu. Memurların talebi yerini bulmuş gibi görünüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan çok kritik bir açıklama geldi. Yalçın açıklamasında şunları söyledi: "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak. Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık." Yalçın'ın açıklaması ile heyecanlanan kamu personelleri Memur maaşlarına ne kadar düzeltme yapılacak? Öğretmen-Polis-Hemşire ekstra zam yüzde kaç olacak? sorusunu sormaya başladı.

Memur maaşlarına ne kadar düzeltme yapılacak?

2022 memur maaşlarına ne kadar iyileştirme yapılacağı henüz net değili. İlerleyen günlerde konunun dtayları kamuoyu ile paylaşılabilir.

2022 memur (Öğretmen-Polis) enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. Buna göre enflasyon kasımda yüzde 3,51 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 21,31 oldu. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı.

2022'de öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam yapılacak?

6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bu oranlara göre memurların maaşına enflasyon zammı ile birlikte iyi bir artış olması bekleniyor. Öğretmen, polşs, hemşire maaşlarında Ocak ayında ortalama olarak 400 TL gibi bir artış olması bekleniyor. Temmuz 2022'de ise 500 TL'ye yakıon b ir artışın olacağı tahmin ediliyor.

2022 yılı bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.