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TIMETURK / EKONOMİ / Memur enflasyon farkı belli oldu! Memurlar yüzde kaç enflasyon zammı alacak?

Memur enflasyon farkı belli oldu! Memurlar yüzde kaç enflasyon zammı alacak?

Memur enflasyon farkı belli oldu! Memurlar yüzde kaç enflasyon zammı alacak? Memurların beklediği enflasyon zam farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranları ile milyonlarca memurun maaşına yapılacak enflasyon farkı katkısı da netlik kazandı. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 13,58 olduğunu açıkladı. 2021 enflasyonu ise yüzde 36,08 oldu.

3 Saat Önce
2022-01-03 10:09:30
Memur enflasyon farkı belli oldu! Memurlar yüzde kaç enflasyon zammı alacak?

Memur enflasyon farkı belli oldu! Memurlar yüzde kaç enflasyon zammı alacak? Memurların beklediği enflasyon zam farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranları ile milyonlarca memurun maaşına yapılacak enflasyon farkı katkısı da netlik kazandı. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 13,58 olduğunu açıkladı. 2021 enflasyonu ise yüzde 36,08 oldu.

Memurlar yüzde kaç enflasyon zammı alacak?

TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ile birlikte yüzde 20.65 zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 23.65 zam alacak.

Ek zam yapılacak

Milyonlarca memur ve memur aemeklisine ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Memur ek zam oranlarının da belli olmasıyla memur maşaşarı netlik kazanacak.

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti.

Memur ek zam bugün belli olacak mı? Memur zamları bugün mü açıklanacak? Memur ek zam ne zaman açıklanacak?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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