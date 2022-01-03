Memur ek zam bugün belli olacak mı? Memur zamları bugün mü açıklanacak? Memur ek zam ne zaman açıklanacak? Ülkemizde çeşitli kurumlarda görevli milyonlarca kamu personeli bulunuyor. Kamu personelleri maaşlarına ne kadar zam yapılacağını haftalardır merak ediyordu. 3 Ocak günü memur maaşları konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gün olacak. Öncelikle 3 Ocak'ta enflasyon farkı belli olacak. Ardından Kabine Toplantısı yapılacak ve bu toplantı sonunda memur maaşlarının belli olma olasılığı da bulunuyor.

3 Ocak'ta milyonlarca memuru ilgilendiren çok kritik gelimeler yaşanacak. Memur ek zam bugün belli olacak mı? Memur ek zam ne zaman açıklanacak? Memur zamları bugün mü açıklanacak? sorusu 3 Ocak günü pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 3 Ocak'ta memur zamları konusunda önemli gelişmeler yaşanacak. Öncelikle Aralık enflasyon oranları 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte milyonlarca memurun alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

Memur ek zam bugün belli olacak mı?

2022'nin ilk Kabine Toplantısı 3 Ocak'ta yapılacak. Bu toplantı milyonlarca memur tarafından da yakında ntakip edilecek. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda memur maaşlarının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Memur zamları bugün mü açıklanacak?

2022 yılı asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca memur da maaşlarına ek zam ayapılmasını talep etmişti. Bakanlığın olumlu karşıladığı bu talep sonrası memurlara ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ederken konuyla ilgili çok önemli bir viraj girildi. Zam oranını, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millete Sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.

Memur ek zam ne zaman açıklanacak?

Memur ek zamlarının Kabine Toplantısı sonrası açıklanma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Milyonlarca memur Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına odaklanacak.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir.

İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir:

Birinci olarak tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, fiyatlar genel seviyesi gösterge alınmaktadır.

İkinci olarak artışın bir kereye ya da birkaç defaya mahsus olmadığı, sürekli olduğu vurgulanmaktadır.

Fiyatların genel seviyesi, ekonomide seçilen belli bir mal ve hizmet kümesinin (sepetinin) parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye göre oluşur. Para miktarındaki artış (emisyon), mal ve hizmet miktarındaki artış (büyüme) ile dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değişmez. Ama bunlardan biri diğerinden fazla üretilirse az üretilen kıymetli hale gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.