Memur ek zam bugün açıklanır mı? Memur ek zam bugün açıklanacak mı? Milyonlarca memurun merakla beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16.00'da ek zam konusunu görüşecek. Bu görüşmeden bir karar çıkıp çıkmayacağı ise milyonlarca memur tarafından merak ediliyor.

Memur ek zam bugün açıklanır mı? Memur ek zam bugün açıklanacak mı? Milyonlarca memurun merakla beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16.00'da ek zam konusunu görüşecek. Bu görüşmeden bir karar çıkıp çıkmayacağı ise milyonlarca memur tarafından merak ediliyor.

2022 asgari ücret zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan asgari ücretin 2022 yılında 4253 TL olacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından memurlara da ek zam yapılacağı belirtildi. Milyonlarca memur maaşlarına yapılacak ek zam oranın belli olmasını beklerken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Memur ek zam bugün açıklanır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16.00'da ek zam konusunu görüşecek. Bu görüşme memurları heyecanlandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ek zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memura ek zam açıklaması geldi. Açıklamada şunlar denildi "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.