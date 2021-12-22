Memur (öğretmen, polis, hemşire) seyyanen zam ne kadar? Memur zammı toplam yüzde kaç? 2022 asgari ücretin belli olmasının ardından milyonlarca memur maaşlarına yapılacak ek zammın ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı. Memur ek zamlarının seyyanen zam şeklinde yapılması ağırlık kazandı. Memurlar toplu sözleşme kapsamında 2022 ve 2023 zam oranları belli olmuştu ancak yaşanan son gelişmeler memurlara da sosyal refah zammı yapılmasını zorunlu hale getirdi. Memurlar asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesinden sonra kendi maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağını merak ediyor. İşte memur seyyanen zam konusunda yaşanan gelişmeler...

Memur (öğretmen, polis, hemşire) seyyanen zam ne kadar? Memur zammı toplam yüzde kaç? 2022 asgari ücretin belli olmasının ardından milyonlarca memur maaşlarına yapılacak ek zammın ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı. Memur ek zamlarının seyyanen zam şeklinde yapılması ağırlık kazandı. Memurlar toplu sözleşme kapsamında 2022 ve 2023 zam oranları belli olmuştu ancak yaşanan son gelişmeler memurlara da sosyal refah zammı yapılmasını zorunlu hale getirdi. Memurlar asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesinden sonra kendi maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağını merak ediyor. İşte memur seyyanen zam konusunda yaşanan gelişmeler...

2022 asgari ücret yüzde 50 oranında artarak 4253 TL oldu. Bu rakamın açıklanmasının ardından milyonlarca memur kendi maaşlarına yapılacak ek zammı hesaplamaya başladı. Ek zam için masada iki seçenek bulunuyordu. Bunlardan birincisi seyyanen zam, ikincisi ise yıllık zam oranının yüzdesini artırmak. Yaşanan gelişmelere bakılırsa memur ek zammında karar seyyanen zamdan yana kullanılacak. Milyonlarca memur (öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi) maaşlarına ne kadar seyyanen zam yapılacağını araştırıyor.

Memur (öğretmen, polis, hemşire) seyyanen zam ne kadar?

Memur maaşlarına yaşanan son gelişmelerden sonra ciddi oranda seyyanen zam yapılması bekleniyor. Memur zamları sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Öğretmen maaşlarının düşüklüğünden şikayet eden sosyal medya kullanıcıları #Öğretmene3BinTLZam hashtagi ile sosyal medyada TT oldu. Memurlara şu an için ne kadar seyyanen zam yapılacağı henüz belli değil.

Memur zammı toplam yüzde kaç?

2022 yılında memurlara yapılacak zam oranı henüz netlik kazanmadı. Ek zam konusunda görüşmeler sürüyor. Ancak alınan bilgilere göre memur maaşlarında 2022 yılında ciddi bir iyileştirme yapılacağı bekleniyor.

Memur-Sen'dem seyyanen zam açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali YalçınCNN Türk kanalında yaptığı açıklamada "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı." dedi. Yalçın konuşmasında şunları belirtti: Sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti. Biz toplu sözleşmeyi yaptıktan sonra marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü biz bunu yukarı çıkarmak için ek zamla durum telafi edilsin. Biz burada bundan önceki görüşmelerimizde ifade ettik. Bir çok kalemden memura iyileştirme yapılabileceğine yönelik alternatif sıralamıştık vergi muafiyeti de bundan birisiydi. Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakamın 15-16 belki daha yüksek çıkması bir rakam olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımındadır. Neticede olması gereken ortadadır. Biz de şuan bu son hesaplamalarımızı yapıyoruz. Evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu, çocuksuz bütün bu simülasyonları tartışıyoruz. Fizibiliteyi görelim ve masada yaklaşımı konuşalım diye. Şuanda bu rakam hakkında konuşmaya gerek yok. En düşük memur maaşıyla ilgili simülasyonu yapıyoruz. Yüzde 16 ya da yüzde 16'nın üzerinde dediğimiz rakam yüzde 5 içindeyken söylenen rakamdır. Bunun üzerine gelen ilave temmuz ayında gelecek yüzde 7'lik bir zamdır. Asgari ücrete yapılan 1 yıllık iyileştirme içerisinde memura yapılan zam dikkate alınırsa bunların toplamında oluşacak rakamdır. Biz bunun üzerine seyyanen bir kanaat birliğimiz oluşuyor. Maaşlara yansımada maaşı düşük olanla yüksek olanın makası arttığı düşünülüyor. Burada seyyanen iyileştirme yapılmasının Memur Sen olarak ortaya koyuyoruz.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam yüzdesel değil de miktar olarak yapılan zamdır. Örneğin memur maaşlarına yüzde 10 zam yerine memur maaşlarına 2000 TL zam yapılması gibi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.