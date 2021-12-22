Memur ek zam 2022 | Memur ek zam ne kadar? Memur seyyanen zam ne kadar?

Memur ek zam 2022 | Memur ek zam ne kadar olacak? Memur seyyanen zam ne kadar olur? Memurlar 2022'de toplam yüzde kaç zam alacak? Milyonlarca memurun gözü kulağı ek zam görüşmelerine çevrildi. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı ve memur maaşlarına da sosyal refah düzenlemesi kapsamında ek zam yapılacağı açıklandı. Milyonlarca memur (öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi) 2022 yılında maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını ve cebine kaç lira zam gireceğini düşünüyor.

Memur ek zam 2022 | Milyonlarca memurun gözü kulağı ek zam görüşmelerinde. 2022 asgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından memurlar da kendi maaşlarında iyileştirme yapılmasını talep ediyordu. Bu talep bakanlık tarafından kabul edildi ve ek protokol ile memurlara ek zam yapılacağı açıklandı. Bu açıklamın ardından Memur ek zam ne kadar? Memurlar 2022'de toplam yüzde kaç zam alacak? sorusu pek çok memur tarafından sorulmaya başlandı. Peki öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi 2022'de ne kadar zam alacak? Memur seyyanen zam ne kadar?Memurlara yüzde 50 zam mı geldi? İşte 2022 memur ek zamlarına ilişkin detaylar...

Memur ek zam ne kadar?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" dedi.

Memurlar 2022'de toplam yüzde kaç zam alacak?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın memur ek zamlarına ilişkin öenmli açıklamalarda bulundu. Yalçın CNN Türk kanalında yaptığı açıklamada memurları heyecanlandırdı. Yalçın açıklamasında "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı." dedi.

Memura seyyanen zam ne kadar olacak?

Sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti. Biz toplu sözleşmeyi yaptıktan sonra marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü biz bunu yukarı çıkarmak için ek zamla durum telafi edilsin. Biz burada bundan önceki görüşmelerimizde ifade ettik. Bir çok kalemden memura iyileştirme yapılabileceğine yönelik alternatif sıralamıştık vergi muafiyeti de bundan birisiydi. Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakamın 15-16 belki daha yüksek çıkması bir rakam olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımındadır. Neticede olması gereken ortadadır. Biz de şuan bu son hesaplamalarımızı yapıyoruz. Evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu, çocuksuz bütün bu simülasyonları tartışıyoruz. Fizibiliteyi görelim ve masada yaklaşımı konuşalım diye. Şuanda bu rakam hakkında konuşmaya gerek yok. En düşük memur maaşıyla ilgili simülasyonu yapıyoruz. Yüzde 16 ya da yüzde 16'nın üzerinde dediğimiz rakam yüzde 5 içindeyken söylenen rakamdır. Bunun üzerine gelen ilave temmuz ayında gelecek yüzde 7'lik bir zamdır. Asgari ücrete yapılan 1 yıllık iyileştirme içerisinde memura yapılan zam dikkate alınırsa bunların toplamında oluşacak rakamdır. Biz bunun üzerine seyyanen bir kanaat birliğimiz oluşuyor. Maaşlara yansımada maaşı düşük olanla yüksek olanın makası arttığı düşünülüyor. Burada seyyanen iyileştirme yapılmasının Memur Sen olarak ortaya koyuyoruz.

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memurlara ne kadar ek zam yapılacağı henüz belli değil ancak masada zamma ilişkin iki seçenek bulunuyor. İşte masadaki 2 olasılık;

1- Memur maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapma yöntemi ile memur maaşlarına ek zam yapılabilir.

2- Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ek zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memura ek zam açıklaması geldi. Açıklamada şunlar denildi "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.