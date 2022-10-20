MB faiz indirince Banka kredi faizleri düşecek mi? Konut (ev) kredisi, ihtiyaç, taşıt (araç) kredisi banka faizi düştü mü? Merkez Bankası'ndan beklentilerin daha da üstünde faiz indirimi kararı geldi. MB Ekim ayı PPK toplantısında faizleri 150 baz puan düşürerek 10.50'ye indirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ev ve araba almak için bankadan kredi çekmek isteyenleri heyecanlandırdı. Merkez Bankası'nın faizleri indirmesiyle banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu.

Son günlerde vatandaşlar artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle hayalini kurdukları evleri almaktan biraz uzaklaştı. Nakit para ile ev almanın hayal olduğu günümüzde bankalara kredi çekmek için giden vatandaşlar da yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Ancak Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimleri ise vatandaşları bu konuda uutlandırdı. Banka kred faizleri düşecek mi? Konut (ev) kredisi, ihtiyaç, taşıt (araç) kredisi banka faizi düştü mü? soruları pek çok kişi tarafınan sorulmaya başlandı.

MB faiz indirince Banka kredi faizleri düşecek mi?

Banka kredi faizlerinin halen yüksek olması pek çok vatanaş için dez avantaj. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir kez daha faizleri indirdi. Banka bu kez 150 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Beklentiler 100 baz puan yönündeydi. Merkez Bankası faizleri 10,5'e düşürdü. Yaşanan faiz indirimleri en çok da bankadan kredi çekmek için bekleyen vatandaşları heyecanlandırı. MB'nin faiz indirimi ile konu kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarında bir miktar aşağı çekilme olabilir.

Konut (ev) kredisi, ihtiyaç, taşıt (araç) kredisi banka faizi düştü mü?

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının hemen ardından kredi faizlerinde aşağı yönlü bir hareket beklenmemeli. Piyasaların faiz kararını sindirmesi ve bankacılık sisteminin düzenini buna göre yapmasının ardından kredi faizlerinde gerileme grülebilir.

Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faizleri düşer mi?

MB Eekim ayında 1.5 puan faiz indirimi kararı aldı. Faiz indirimi en çok da banka kredisi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak bu indirim ülkedeki mevcut duruma göre hızlı yada yavaş olabilir.

Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşer mi?

MB olası bir faiz indirimine giderse konut kredisi (ev kredisi) faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, araç kredisi faizleri de düşebilir. Ancak bu düşüş hemen kredilere yanısmaz. Piyasanın faiz oranlarını benimsemesi için biraz süre geçmesi gerekiyor.

20 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası %1,29

Vakıfbank %1,29

ING Bank %1,47

Fibabanka %1,88

Türkiye İş Bankası %2,05

Akbank %2,08

Alternatif Bank %2,20

ICBC Turkey %2,39

QNB Finansbank %2,62

Garanti BBVA %2,73

Yapı Kredi %2,79

TEB %3,75