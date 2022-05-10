Mazota zam mı geldi? 10 Mayıs mazota zam var mı? Motorin (mazota) zam gelecek mi? 10-11 Mayıs'ta motorine zam yapılacak mı? soruları dizel araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artış ve yurt içinde döviz kurunda yaşanan yükselişler akaryakıt litre satış fiyatlarına zam olarak yansıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının devam etmesi ve Rus petrollerine yeni yaptırımların gelmesi brent petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Araç sahipleri bu artış karşısında yeni zam gelmesinden endişe ediyordu.

Mazota zam mı geldi? 10 Mayıs mazota zam var mı? Motorin (mazota) zam gelecek mi? 10-11 Mayıs'ta motorine zam yapılacak mı? soruları dizel araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artış ve yurt içinde döviz kurunda yaşanan yükselişler akaryakıt litre satış fiyatlarına zam olarak yansıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının devam etmesi ve Rus petrollerine yeni yaptırımların gelmesi brent petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Araç sahipleri bu artış karşısında yeni zam gelmesinden endişe ediyordu.

Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkışması dünya ekonomisini derinden sarstı. Rusya işgal planlraından vazgeçmezken Rus ekonomisine karşı ağır yaptırımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak G-7 ülkeleri de Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını görüşmesi enerji piyasalarını alevlendirdi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ülkemizde araç sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.

Mazota zam mı geldi?

10 Mayıs'ta araç sahiplerini üzecek bir iddia gündeme geldi. NTV'de yer alan habere göre akaryakıtta yeni zamlar kapıda. Benzin fiyatlarına 10 Mayıs Salıyı 11 Mayıs Çarşambaya bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor. Mazot fiyatlarına ise şu anda henüz bir zam beklenmiyor.

10 Mayıs mazota zam var mı?

Benzinin litre fiyatı 11 Mayıs'ta 78 kuruş zamlanacağı iddia edildi. İddia sonrası dizel araç sahipleri motorine zam yapılacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. 10 Mayısı 11 Mayısa bağlayan gece gelmesi beklenen zammın sadece benzin grubunda olacağı tahmin ediliyor.

10 gün önce 1 lira 33 kuruş zam gelmişti

30 Nisan cumartesi günü benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmişti. 10 gün aradan sonra benzine bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Benzin neden zamlandı?

Benzin fiyatalarının zamlanmasındaki nedenlerin başında yurt içinde döviz kurunun bir miktar artış göstermesi yer alıyor. Dolar 15 TL sınırını geçtiğimiz günlerde geçmişti. Döviz kuru düştüğü zaman akaryakıt ürünlerinde indirim beklenebilir.

10 Mayıs benzin ne kadar oldu?

İstanbul 21,13 TL

Ankara 21,22 TL

İzmir 21,22 TL